УФАС Петербурга признал наличие сговора двух компаний в закупках на ремонт школ на 200 млн рублей

Управление ФАС по Петербургу на заседании 9 февраля признало, что между компаниями "Мега Строй Сервис" и "Строй-Престиж" было заключено антиконкурентное соглашение, сообщил Штаб Навального в Петербурге. Политическая организация в январе-феврале 2020 года обратила внимание УФАС на данные закупки по ремонту школ и детских садов Калининского района города. Штаб заявил, что в 2017-2019 годах в торгах принимали участие ООО "Мега Строй Сервис" и ООО "Строй Престиж". Учредителем первой является Фильчагин Александр Петрович - кандидат в муниципальные депутаты МО "Георгиевский" пятого созыва, а руководителем Целин Александр Сергеевич, который записан учредителем ООО "Строй Престиж".

УФАС после обращения Штаба проверило 98 таких торгов за 2018-2020 года на общую сумму в около 200 млн рублей, рассказали в Штабе. Там же сообщили, что в итоге ведомство пришло к выводу о наличии нарушений.

"УФАС направит материалы привлечения участников торгов к административной ответственности. Штраф может составить от 20 млн руб. И в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - гласит сообщение Штаба.

Напомним, в настоящий момент Фильчагин находится под домашним арестом. Его обвиняют в даче взятки. Также в деле фигурирует начальница сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяна Светушкова, которая признала вину.