18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:26

УФАС Петербурга признал наличие сговора двух компаний в закупках на ремонт школ на 200 млн рублей

фото ЗакС политика УФАС Петербурга признал наличие сговора двух компаний в закупках на ремонт школ на 200 млн рублей

Управление ФАС по Петербургу на заседании 9 февраля признало, что между компаниями "Мега Строй Сервис" и "Строй-Престиж" было заключено антиконкурентное соглашение, сообщил Штаб Навального в Петербурге. Политическая организация в январе-феврале 2020 года обратила внимание УФАС на данные закупки по ремонту школ и детских садов Калининского района города. Штаб заявил, что в 2017-2019 годах в торгах принимали участие ООО "Мега Строй Сервис" и ООО "Строй Престиж". Учредителем первой является Фильчагин Александр Петрович - кандидат в муниципальные депутаты МО "Георгиевский" пятого созыва, а руководителем Целин Александр Сергеевич, который записан учредителем ООО "Строй Престиж". 

УФАС после обращения Штаба проверило 98 таких торгов за 2018-2020 года на общую сумму в около 200 млн рублей, рассказали в Штабе. Там же сообщили, что в итоге ведомство пришло к выводу о наличии нарушений.

"УФАС направит материалы привлечения участников торгов к административной ответственности. Штраф может составить от 20 млн руб. И в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - гласит сообщение Штаба. 

Напомним, в настоящий момент Фильчагин находится под домашним арестом. Его обвиняют в даче взятки. Также в деле фигурирует начальница сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяна Светушкова, которая признала вину.  

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:59 В Псковском театре драмы стали показывать спектакли для слабовидящих

19:28 За участие несовершеннолетних в акции 31 января наказали более 200 россиян

19:26 УФАС Петербурга признал наличие сговора двух компаний в закупках на ремонт школ на 200 млн рублей

19:10 Вице-губернатор Бельский не видит ничего страшного во включении фонариков во дворе

18:59 За год в Петербурге количество автомобильных угонов снизилось почти вдвое

18:51 Госдума окончательно приняла закон о штрафах за нарушение "устойчивости рунета"

18:48 Кляп для депутата: Оппозиционерам ЗакСа запретили критику

18:20 Московский горком КПРФ намерен провести акцию 23 февраля вопреки запрету мэрии

18:05 Журналиста "Эха Москвы в Петербурге" вызвали в полицию после рассказов об условиях содержания задержанных 31 января

17:56 Миронов готов бороться с принуждением людей к вакцинации от COVID-19

17:44 ГУ МВД по Петербургу отказалось объяснять задержание журналиста Френкеля из-за "персональных данных"

17:31 Роспотребнадзор: Требование носить маски в России не отменяется

17:27 Лучшим петербургским дружинникам дадут по 24 тысячи рублей

16:57 Госдума окончательно одобрила повышение штрафов за неповиновение силовикам

16:54 Карельских работодателей призвали вакцинировать пожилых сотрудников

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru