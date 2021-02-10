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10 февраля, 20:30

Facebook снизит долю постов о политике в лентах новостей пользователей

фото ЗакС политика Facebook снизит долю постов о политике в лентах новостей пользователей

Администрация социальной сети Faceboook объявила об уменьшении политического контента, который виден пользователям в ленте новостей. К этому решению основателю сервиса Марка Цукерберга подтолкнули многочисленные жалобы юзеров, в принципе не желающие видеть ничего, связанного, с политикой, в ленте. В связи с этим в ближайшие месяцы соцсеть будет экспериментировать с новыми принципами дозирования контента.

"Чтобы определить, насколько эффективны эти новые подходы, мы опросим людей об их опыте во время этих тестов. Важно отметить, что мы не удаляем политический контент из Facebook полностью. Наша цель - сохранить способность людей находить политический контент на Facebook и взаимодействовать с ним, уважая при этом желание каждого человека размещать его в верхней части своей ленты новостей", - гласит сообщение.

По имеющейся у администрации статистике, в американском сегменте Facebook политические посты составляют только 6% видимого контента.

Отметим, что между Facebook и российскими властями существуют давние противоречия, касающиеся именно политических вопросов. Обе стороны склонны обвинять друг друга во вмешательстве во внутренние дела своих стран, в частности, вмешательстве в электоральный процесс.

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