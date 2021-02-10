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10 февраля, 20:59

Петербург получил еще почти 63 тысячи доз отечественной вакцины

фото ЗакС политика Петербург получил еще почти 63 тысячи доз отечественной вакцины

Петербургские чиновники приняли от федерального центра еще 62,9 тысяч комплектов российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи, о чем сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. С прибытием новой партии резерв вакцины в поликлинике вырос до 88 329 доз.

С начала вакцинации прививку сделали себе более 126 тысяч горожан, из которых 27 тысяч прошли процедуру целиком. За минувшие сутки прививку сделали 11,5 тысячам петербуржцев.

Накануне в Смольном объявили, что, согласно новому соглашению с федеральным правительством, вдобавок к уже имеющимся и функционирующим 111 пунктам вакцинации от COVID-19 в ближайшее время оборудуют еще 28.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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