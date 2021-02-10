Петербург получил еще почти 63 тысячи доз отечественной вакцины

Петербургские чиновники приняли от федерального центра еще 62,9 тысяч комплектов российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи, о чем сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. С прибытием новой партии резерв вакцины в поликлинике вырос до 88 329 доз.

С начала вакцинации прививку сделали себе более 126 тысяч горожан, из которых 27 тысяч прошли процедуру целиком. За минувшие сутки прививку сделали 11,5 тысячам петербуржцев.

Накануне в Смольном объявили, что, согласно новому соглашению с федеральным правительством, вдобавок к уже имеющимся и функционирующим 111 пунктам вакцинации от COVID-19 в ближайшее время оборудуют еще 28.

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