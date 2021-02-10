Беглов разрешил открыться фуд-кортам и ослабил ряд других ограничений

В Петербурге с пятницы, 12 февраля, снимаются определенные коронавирусные ограничения, сообщили в Смольном.

Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, разрешается работа фуд-кортов и фуд-плейсов. Пока в них может быть занято только половина мест.

"Александр Беглов отметил, что сложившийся диалог между предпринимательским сообществом и городскими властями является залогом добросовестного выполнения взаимных обязательств", - рассказали в Смольном.

Разрешается доступ посетителей в досуговые объекты, а предприятия общепита снова могут проводить развлекательные мероприятия при условии соблюдения стандартов безопасности и закрытия танцполов. Доступ по-прежнему запрещен в ночные кабаре, клубы и на дискотеки.

Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%.

С 50 до 75% увеличивается заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов. Также до 75% зрителей может присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях. Однако их численность не должна превышать 25 тысяч человек.

На торжественных регистрациях брака смогут присутсовать до 30 гостей.

Экскурсионным группам разрешено включать до 20 человек. Ранее их численность не могла превышать пять человек.

На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв.м.

Остальные ограничения продлены до 10 марта.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.