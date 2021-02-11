В Белгороде уволилась проректор вуза, где студентов обманом заманили на съёмку ролика в поддержку Путина

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко ушла с занимаемого поста после того, как в вузе разгорелся скандал из-за принуждения студентов к участию в съёмках в видео в поддержку Владимира Путина, информирует Бел.ru. Контактные данные о специалисте удалены со страницы руководства на сайте БГИИК.

Ранее студентов пригласили поучаствовать в съёмках ролика ко Дню защитника Отечества: учащимся нужно было спеть и станцевать под песню "Любэ" - "Родина-мать". Позднее белгородские депутаты-единороссы выложили в своих соцсетях это видео, на которое, ко всему прочему, был наложен звук со скандированием фраз "Путин — наш президент!" и "Владимир Владимирович, мы с вами!".

Руководство университета извинилось перед студентами, уточнив, что их заставили выполнить некий "социальный заказ". Народные избранники также удалили записи со своих страниц.

После прошедших многотысячных митингов в поддержку Алексея Навального в соцсетях региональных представителей "Единой России" начали массово появляться шаблонные записи с хвальбой Владимира Путина, сопровождаемые патриотической песней "Любэ", которая, кажется, никогда не была столь популярной. Подробнее о флешмобе ЕР - читайте в материале ЗАКС.Ру.