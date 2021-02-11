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9:59

Похитители оставили НИИ в центре Петербурга без ценных артефактов в виде черепов животных

фото ЗакС политика Похитители оставили НИИ в центре Петербурга без ценных артефактов в виде черепов животных

Петербургские правоохранители проводят оперативные мероприятия по поиску преступников, похитивших черепа из научного института в центре города, оповещает пресс-служба регионального главка.

Минувшим днём на пульт полиции поступило сообщение о краже: за помощью к силовикам обратился глава НИИ. Он сообщил, что из лаборатории учреждения, расположенного на Университетской набережной, исчезли ценные черепа дымчатых леопардов, орангутангов и других животных. Украденные предметы, отметили в НИИ, имеют высокую коммерческую и научную ценность.

"Всего похитили около 50 черепов на сумму около 3,5 миллионов рублей. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - резюмировали в полиции.

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