Свыше 8 тысяч петербуржцев прошли санаторное восстановление после COVID-19

Более 8,5 тысяч жителей Северной столицы, перенёсших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, прошли реабилитацию после заболевания в городских санаториях, известил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На сегодняшний день в очереди на реабилитацию стоят 450 горожан, сообщил также чиновник. Санаторное лечение рекомендовано порядка 10% больных от общего числа пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Реабилитацию можно пройти в городской больнице №40. Скоро к программе восстановления подключат НМИЦ им. Алмазова, Николаевскую больницу и Госпиталь для ветеранов войн.

Накануне городской глава Александр Беглов внёс коррективы в постановление правительства №121, разрешив, в частности, открыться фуд-кортам.

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