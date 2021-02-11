ФАС завела дело против мобильного оператора Tele2

Многочисленные жалобы абонентов мобильного оператора Tele2 на подорожание услуг побудили Федеральную антимонопольную службу возбудить в отношении него дело, о чем сообщает сайт ведомства. По подсчетам антимонопольщиков, среднее подорожание связи на 13% коснулось 12 млн пользователей.

"Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей", - говорится в сообщении.

Интересно, что аналогичные претензии у ФАС к Tele2 ранее уже возникали. Выданное в связи с ними предписание компания уже почти полгода не может выполнить, продолжая судиться с контрольным органом.