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11:26

ФАС завела дело против мобильного оператора Tele2

фото ЗакС политика ФАС завела дело против мобильного оператора Tele2

Многочисленные жалобы абонентов мобильного оператора Tele2 на подорожание услуг побудили Федеральную антимонопольную службу возбудить в отношении него дело, о чем сообщает сайт ведомства. По подсчетам антимонопольщиков, среднее подорожание связи на 13% коснулось 12 млн пользователей.

"Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей", - говорится в сообщении.
 
Интересно, что аналогичные претензии у ФАС к Tele2 ранее уже возникали. Выданное в связи с ними предписание компания уже почти полгода не может выполнить, продолжая судиться с контрольным органом.
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