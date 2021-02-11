Проезд по Лиговскому проспекту и Крестовскому острову ограничат до середины марта

Ввиду проводимых работ по прокладке инженерных сетей на территории Петербурга временно устанавливаются новые ограничения движения, оповещает пресс-служба ГАТИ.

Так, начиная с 13 февраля и вплоть до 10 марта будет затруднён проезд по Крестовскому проспекту на участке от Спортивной улицы до Белосельского переулка.

С 13 по 27 февраля вводятся ограничения на участке Прожекторной улицы между Константиновским и Морским проспектами, а с 14 февраля по 13 марта – на Лиговском проспекте (от Цветочной до Барклаевской улицы).

Наконец, ввиду работ по благоустройству пешеходной галереи с 16 февраля по 10 октября ограничивается передвижение на улице Коли Томчака (между Ломаной и Заставской улицами).