Столичный омбудсмен пожаловалась в МВД на условия содержания арестованных после протестов

Москвичи, арестованные на трех политических акциях в поддержку Алексея Навального и находящиеся в центре временного содержания в подмосковной деревне Сахарово, вновь недовольны обстановкой, в которой они вынуждены находиться.

Так, по словам получившего 15 суток главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, арестантам стали запрещать прогулки, в некоторых камерах днем включают батареи на полную мощность, что невыносимо, а ночью, наоборот, выключают, что приводит к сильному холоду. Условия содержания вызывают массовое несогласие у заключенных, в результате чего как минимум двое из них объявили голодовку.

Изучив поступающие претензии, столичный омбудсмен Татьяна Потяева, как сообщает "Интерфакс", обратилась в МВД и в настоящее время ожидает ответов.

Напомним, что несанкционированные акции с массовыми задержаниями прокатились по стране 23 января, 31 января и 2 февраля. Интернет обошли фотографии из ЦВС в Сахарова со Смирновым, арестованным за шуточный ретвит, на которых он сидит с десятками людей в восьмиместной камере. Вскоре его переместили в более комфортные условия.