Московская судья сочла иск к АП нарушением "основ конституционного строя"

Судья столичного Тверского райсуда Екатерина Коротова отклонила иск Sota Vision к Администрации президента, посчитав, что он, по её мнению, нарушает "основы конституционного строя" России, сообщается в Telegram-канале издания.

В декабре Sota.Vision обратилось в данную инстанцию с иском к АП, требуя признать незаконным отказ в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Путина. Журналисты отметили, что согласно положениям закона о СМИ отказ в аккредитации не считается законным в случае, если соблюдены все правила подачи заявки.

В своём постановлении судья Коротова напомнила о неприкосновенности и конституционном статусе главы государства, подчеркнув, что обжалование действий органов власти и должностях лиц, находящихся в его непосредственном подчинении, "означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность президента". Судья уверена в том, что подача иска против АП "недопустима" и "нарушает основы Конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ".