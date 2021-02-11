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13:12

Горсуд Петербурга сократил срок ареста рэпера Славы КПСС до одних суток

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга сократил срок ареста рэпера Славы КПСС до одних суток

Петербургский Городской суд решил сократить срок ареста рэпера Славы КПСС до одних суток, извещает объединенная пресс-служба судебных инстанций Северной столицы.

Днём ранее музыканта обвинили в мелком хулиганстве и отправили на 7 дней в спецприёмник.

Напомним, 2 февраля, в день, когда Алексею Навальному изменили условный срок заключения на реальный, Слава КПСС гулял в районе Гостиного двора и скандировал абсурдные лозунги про женский клитор. Реплики, отметим, не были ругательными.

Полиция задержали исполнителя за данный демарш лишь спустя четыре дня, отпустив под обязательство о явке.

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