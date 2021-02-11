Суд решил, что бывший врио главы администрации МО "Лиговка-Ямская" не мог обжаловать свое отстранение

Смольнинский районный суд Петербурга в среду, 10 февраля, отказал в удовлетворении иска заместителя главы местной администрации (ГМА) МО "Лиговка-Ямская" Виктора Жданцева к главе этого муниципалитета Вадиму Войтановскому.

Жданцев оспаривал свое отстранение от должности врио ГМА по распоряжению Войтановского. Он утверждал, что соответствующее решение мог принять только местный совет.

- Мне отказали в удовлетворении иска, поскольку якобы исчез предмет иска, более того - у меня не было никакого права быть главой, - сообщил ЗАКС.Ру Жданцев. - Потому что это якобы установила прокуратура и дала представление.

Истец уверяет, что представление прокуратуры содержало исключительно указание на возможное нарушение закона при переводе год назад уволившегося сотрудника с одной должности на другую, и не содержало абсолютно никаких норм закона, которые бы указывали на незаконность его назначения.

- Представление носило чисто формальный характер, было совсем о другом, о том за что невозможно за давностью времени никого привлечь к ответственности, - добавил Жданцев.

Он заявил, что будет обжаловать решение районного суда в городском.