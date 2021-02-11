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14:20

СК и Генпрокуратура предостерегли от участия в акциях перед оппозиционным флешмобом с фонариками

фото ЗакС политика СК и Генпрокуратура предостерегли от участия в акциях перед оппозиционным флешмобом с фонариками

В преддверии оппозиционного флешмоба, запланированного командой Алексея Навального на 14 февраля, с традиционными предупреждениями об ответственности за участие в несанкционированной акции выступили Следственный комитет и Генеральная прокуратура.

В ведомствах напомнили о наказаниях за подобные правонарушения - вплоть, до уголовного преследования. Отдельно сообщили о незаконности вовлечения в действо детей.

Примечательно, но в отличие от СК Генпрокуратура начала своё обращение к читателю со слов: "Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения...".

"Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона", - заключили, в свою очередь, в Следкоме.

О намерении "навальнистов" провести очередную акцию известил ранее Леонид Волков, заведомом уточнив, что она будет проведена в новом формате. Суть заключается в том, чтобы каждый желающий в ней поучаствовать должен выйти вечером 14 февраля на улицу и несколько минут постоять со включенным фонариком.

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