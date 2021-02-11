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14:42

Лев Лурье не видит ничего страшного в ограничениях на выступления в ЗакСе "не по теме"

фото ЗакС политика Лев Лурье не видит ничего страшного в ограничениях на выступления в ЗакСе "не по теме"

Петербургский историк и общественный деятель Лев Лурье, комментируя нововведения в Заксобрании, которые ограничат свободу слова для отклоняющихся от повестки депутатов, отметил, что катастрофы для него не произошло. По словам Лурье, говорить о тоталитаризме не приходится, а значит, Максим Резник и Борис Вишневский всегда смогут донести до широких масс свои идеи через другие площадки, включая социальные сети. Что же касается инициатора новых правил, спикера Вячеслава Макарова, то он, по мнению историка, подтвердил свою репутацию человека, тонко чувствующего политическую конъюнктуру: по всей видимости, предполагает комментатор, именно сейчас пришел момент продемонстрировать лояльность руководству РФ.

"Макаров - это такой Жириновский, это не потому что есть какие-то убеждения, а потому что есть политическая игра. Действительно, одним из его орудий является то, что он умеет создать некие коалиции и он умеет разговаривать с людьми, которые должны быть ему совершенно противоположны по убеждениям. Это его сила, он этим пользовался в противостоянии со Смольным, но сейчас этого нет", - рассудил он на "Эхе Петербурга".

Таким образом, по мысли Лурье, дополнительным инструментом в своих руках спикер ЗакСа будет пользоваться в зависимости от ситуации и в соответствии с политической целесообразностью, то есть, по желанию.

"Он так поступил (ввел своего рода цензуру - прим. ЗАКС.Ру), но это совершенно не значит, что когда ему понадобится острое выступление Вишневского или Ковалева, он не разрешит им сказать то, что будет неприятно Смольному", - заключил гость эфира.

Напомним, что, согласно обновленному регламенту, говорящим "не по теме" парламентской дискуссии депутатам можно будет выносить замечание, а после двух таких замечаний появится возможность и вовсе лишить их слова. Инициировать решение о лишении слова вправе группа из семи депутатов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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