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14:47

"В стране нужно что-то делать": Ударенная силовиком Маргарита Юдина заявила о готовности стать мэром Луги

фото ЗакС политика "В стране нужно что-то делать": Ударенная силовиком Маргарита Юдина заявила о готовности стать мэром Луги

Получившая широкую известность благодаря инциденту с силовиком жительница Ленобласти Маргарита Юдина поделилась с "Командой 29", оказывающей ей правовую помощь, планами на ближайшее будущее.

Среди прочего, женщина заявила о своих политических амбициях, указав, что в России "нужно что-то делать", поэтому она попробует принять участие в выборах мэра Луги в 2024 году. Юдина называет себя хозяйственным человеком, любящим порядок. Её главное желание - чтобы все жили хорошо и никто не испытывал чувства голода.

Также она поведала, что намеревается потратить часть донатов, пожертвованных ей, на возведение забора вокруг своего дома в Луге, с теми, чтобы оградиться от нежелательных гостей.

В интервью Юдина рассказывает также о травле, с которой вынуждены были столкнуться её дети после того, как инцидент получил резонанс.

Наконец, женщина в деталях вспоминает больничные дни и визит силовиков.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, ее госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

На видео Юдина приняла извинения силовика, но позже дала интервью, в котором рассказала, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов, при этом не дав возможности подготовиться: перед телекамерами она оказалась буквально без одежды. Адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела.

После того, как стало ясно, что Юдина намерена привлечь ударившего ее силовика к ответственности, глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".

Фото: Денис Коротков / "Новая газета"

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