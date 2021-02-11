18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:04

В честь китайского Нового года Дворцовый мост приобретет красную подсветку

фото ЗакС политика В честь китайского Нового года Дворцовый мост приобретет красную подсветку

По уже укоренившейся в Петербурге традиции Дворцовый мост 11 февраля, в связи с наступлением Нового года по китайскому календарю, подсветят красным. В таком виде мост через Неву просуществует в течение 12 дней, а целый городской фестиваль, посвященный китайскому Новому году, продлится до марта. В рамках фестиваля пройдут, в частности, деловые форумы, шахматные турниры и симфонические концерты - в онлайн-режиме.

"Этот яркий праздник символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение. <...> В этом году к петербургским зрителям присоединятся 20 тыс. жителей КНР, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге", - цитирует губернатора Александра Беглова ТАСС.

Говоря о петербургско-китайских отношениях, глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев напомнил, что в самый сложный период пандемии коронавируса город получил от азиатских партнеров средства индивидуальной защиты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:59 Bellingcat: Перед отравлениями за Кара-Мурзой могли следить люди, следившие за Навальным

16:59 В российских школах может появиться пособие пл истории России под редакцией Мединского

16:47 "Коммунисты России" подали заявку на митинг 23 февраля следом за петербургским КПРФ

16:33 РИА "Новости": На уличных акциях в России готовятся теракты

16:28 Житель Пскова стал фигурантом трёх уголовных дел после протестного митинга 31 явнаря

15:54 Выездные бригады вакцинируют ослабленных петербуржцев, живущих в соцучреждениях

15:33 Лукашенко готов уйти от власти только в отсутствие протестов

15:04 В честь китайского Нового года Дворцовый мост приобретет красную подсветку

14:47 "В стране нужно что-то делать": Ударенная силовиком Маргарита Юдина заявила о готовности стать мэром Луги

14:42 Лев Лурье не видит ничего страшного в ограничениях на выступления в ЗакСе "не по теме"

14:20 СК и Генпрокуратура предостерегли от участия в акциях перед оппозиционным флешмобом с фонариками

14:10 В Петербурге набирают дополнительных волонтеров для матчей футбольного ЧЕ

13:41 Организаторы марша памяти Бориса Немцова не определились с форматом мероприятия

13:22 Муниципал: Суд решил, что бывший врио главы администрации МО "Лиговка-Ямская" не мог обжаловать свое отстранение

13:12 Горсуд Петербурга сократил срок ареста рэпера Славы КПСС до одних суток

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru