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16:28

Житель Пскова стал фигурантом трёх уголовных дел после протестного митинга 31 явнаря

фото ЗакС политика Житель Пскова стал фигурантом трёх уголовных дел после протестного митинга 31 явнаря

В отношении жителя Пскова возбуждено несколько уголовных дел после его участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января, информирует Следственный комитет. 

Как полагают следователи, 43-летний мужчина мог применить силу к задерживавшему его полицейскому. Кроме того, на своих страницах в соцсетях он якобы призывал к расправе над силовиками, а у него дома в ходе обыска обнаружили незарегистрированное нарезное огнестрельное оружие.

Псковичу инкриминировали ч. 1 ст. 318 УК - применение насилия в отношении представителя власти, ч. 3 ст. 212 УК - призывы к массовым беспорядкам и ч. 1 ст. 222 УК - незаконное хранение оружия.

Мужчине предъявили обвинение и поместили в СИЗО.

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