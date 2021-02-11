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16:59

В российских школах может появиться пособие по истории России под редакцией Мединского

фото ЗакС политика В российских школах может появиться пособие по истории России под редакцией Мединского

Федеральный перечень учебников для школ может пополниться литературой по истории России и зарубежных стран под редакцией помощника президента, экс-министра культуры и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, делится РИА "Новости".

Соответствующее заявление Мединский сделал в ходе презентации РВИО в книжном клубе "Достоевский", посвященной изданным с 2014 по 2020 год РВИО 97 книгам (128 томов) по истории России. Мединский отметил, что совокупный тираж изданий превысил миллион экземпляров.

"Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая", - пояснил чиновник.

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