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17:25

"Коммерсант": Глава ПФР Топилин уходит с должности

фото ЗакС политика "Коммерсант": Глава ПФР Топилин уходит с должности

Руководитель Пенсионного фонда Максим Топилин закончил свою работу на этом посту, пишет "Коммерсант" со ссылкой на три источника в кабинете министров. По их сведениям, коллег он поставил в известность о своем решении накануне вечером.

По версии одного собеседника издания, чиновник не прижился в правительстве Михаила Мишустина, сформированном в январе 2020 года. Другой источник полагает, что отставка связана с планирующейся реформой, предполагающей слияние социальных фондов, в том числе ПФР, при этом на место главы будущей структуры Топилин, с точки зрения руководства РФ, не подходит.

Официального подтверждения новому повороту карьеры Топилина пока нет. В должности главы ПРФ он проработал чуть более года. До того, в правительстве Дмитрия Медведева, он руководил Минтруда.

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