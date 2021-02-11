"Коммерсант": Глава ПФР Топилин уходит с должности

Руководитель Пенсионного фонда Максим Топилин закончил свою работу на этом посту, пишет "Коммерсант" со ссылкой на три источника в кабинете министров. По их сведениям, коллег он поставил в известность о своем решении накануне вечером.

По версии одного собеседника издания, чиновник не прижился в правительстве Михаила Мишустина, сформированном в январе 2020 года. Другой источник полагает, что отставка связана с планирующейся реформой, предполагающей слияние социальных фондов, в том числе ПФР, при этом на место главы будущей структуры Топилин, с точки зрения руководства РФ, не подходит.

Официального подтверждения новому повороту карьеры Топилина пока нет. В должности главы ПРФ он проработал чуть более года. До того, в правительстве Дмитрия Медведева, он руководил Минтруда.