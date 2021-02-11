Марину Шишкину переизбрали главой петербургского отделения эсеров

Председателя петербургского отделения справедливороссов Марину Шишкину коллеги единогласно переизбрали на новый срок. На внутрипартийной конференции 11 февраля за нее отдали 22 голоса. Ранее ее рекомендовал переизбрать президиум центрального совета партии, которая в наступившем году претерпела изменения, объединившись с партиями "За правду" и "Патриоты России".

На отчетно-выборной конференции был полностью переизбран совет регионального отделения из 33 человек. В свою очередь, в бюро совета вошли Александр Бородушкин, Нэлли Вавилина, Александр Егоров, Виктор Ложечко, Олег Нилов, Артем Савкин, Надежда Тихонова, Геннадий Трусканов, Екатерина Фесик и Илья Шмаков.

Руководящая региональным отделением с марта 2017 года, Шишкина останется на своем месте до 2023 года. Комментируя слияние с "прилепинцами" и "Патриотами России", она ранее отметила, что главное для нее - сохранение внутри партии "демократического крыла".

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