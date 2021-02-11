18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:59

Марину Шишкину переизбрали главой петербургского отделения эсеров

фото ЗакС политика Марину Шишкину переизбрали главой петербургского отделения эсеров

Председателя петербургского отделения справедливороссов Марину Шишкину коллеги единогласно переизбрали на новый срок. На внутрипартийной конференции 11 февраля за нее отдали 22 голоса. Ранее ее рекомендовал переизбрать президиум центрального совета партии, которая в наступившем году претерпела изменения, объединившись с партиями "За правду" и "Патриоты России".

На отчетно-выборной конференции был полностью переизбран совет регионального отделения из 33 человек. В свою очередь, в бюро совета вошли Александр Бородушкин, Нэлли Вавилина, Александр Егоров, Виктор Ложечко, Олег Нилов, Артем Савкин, Надежда Тихонова, Геннадий Трусканов, Екатерина Фесик и Илья Шмаков.

Руководящая региональным отделением с марта 2017 года, Шишкина останется на своем месте до 2023 года. Комментируя слияние с "прилепинцами" и "Патриотами России", она ранее отметила, что главное для нее - сохранение внутри партии "демократического крыла".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:57 Соболь предъявили обвинение по делу о проникновении в чужое жилище

19:25 РКН пригрозил томскому информагентству блокировкой за информацию об акции "навальнистов"

18:57 Федеральное бюро "Яблока" одобрило статью Явлинского с критикой Навального

18:51 Власти Архангельской области хотят продлить региональную трассу до Финляндии

18:32 Столичному подростку запретили определённые действия из-за дела о нападении на силовиков на протесте 23 января

18:30 "Сочная банальная диктатура": Невзоров поставил РФ "политический диагноз"

18:01 "Подъем": Уволенный из-за дела Голунова экс-глава пресс-службы главка МВД трудоустроился в мэрии Москвы

17:59 Марину Шишкину переизбрали главой петербургского отделения эсеров

17:40 Петербуржец отсудил у МДВ и Минфина 72 тысячи рублей за незаконный арест после "пенсионного" митинга

17:25 "Коммерсант": Глава ПФР Топилин уходит с должности

17:18 Муниципал: Лишенная мандата мундепа Уткина подала в суд на Беглова и совет Финляндского округа

16:59 Bellingcat: Перед отравлениями за Кара-Мурзой могли следить люди, следившие за Навальным

16:59 В российских школах может появиться пособие по истории России под редакцией Мединского

16:47 "Коммунисты России" подали заявку на митинг 23 февраля следом за петербургским КПРФ

16:33 РИА "Новости": На уличных акциях в России могут готовиться теракты

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru