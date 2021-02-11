Столичному подростку запретили определённые действия из-за дела о нападении на силовиков на протесте 23 января

Пресненский суд Москвы наложил запрет на выполнение определенных действий в отношении несовершеннолетнего жителя столицы Глеба Борисова, являющегося фигурантом дела о нападении на силовиков в ходе акции протеста 23 января, передает "МБХ медиа".

Что именно запрещено юноше, не конкретизируется, указывается лишь, что мера пресечения избрана до 28 марта.

Борисову инкриминируют два эпизода по ч. 1 ст. 318 УК (Применении насилия к представителю власти).

Добавим также, постфактум прошедших в Петербурге в конце января протестов в поддержку Алексея Навального более 30 подростков стали фигурантами разбирательств за участие в демонстрациях.