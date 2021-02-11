18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:51

Власти Архангельской области хотят продлить региональную трассу до Финляндии

фото ЗакС политика Власти Архангельской области хотят продлить региональную трассу до Финляндии

Трассу, которая соединит Онегу и Архангельскую область, решили продлить до границы с Финляндией: магистраль Архангельск - Онега - Костомукша свяжет также Россию с городом Вартиус, расположенным на территории соседнего государства, оповестил глава Поморья Александр Цыбульский.

"Проект интересен и России, и Финляндии. Сейчас перед "Архангельскавтодором" стоит задача получить технико-экономическое обоснование создания этого трансграничного направления", - рассказал о будущих задачах губернатор.

Магистраль до российско-финской границы будет реализована в рамках проекта "Северная ось (Barents Link)". Также в рамках данного проекта построят дорогу от Архангельска до Нарьян-Мара.

"В реалистичность этой идеи мало кто верит в силу того, что о ней говорили не один год, да и, наверное, не одно десятилетие. Но всерьёз, с чётким обоснованием и расчётами, никто не занимался", - считает Цыбульский.

Пока что поморские власти определяются с подрядчиком, который займётся составлением  технико-экономического обоснования проекта.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:59 В российских школах может появиться пособие по истории России под редакцией Мединского

12:56 В Петрозаводске появится лыжный комплекс за 1 млрд рублей

12:22 Московская судья сочла иск к АП нарушением "основ конституционного строя"

11:51 Проезд по Лиговскому проспекту и Крестовскому острову ограничат до середины марта

10:59 В Ленобласти поймали экс-депутата на авто с незаконными дипломатическими номерами

9:59 Похитители оставили НИИ в центре Петербурга без ценных артефактов в виде черепов животных

10 февраля, 18:51 Госдума окончательно приняла закон о штрафах за нарушение "устойчивости рунета"

10 февраля, 11:57 "Радио Свобода" оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

9 февраля, 21:29 Надежда музейного мыса

9 февраля, 18:58 Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня святого Валентина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:57 Соболь предъявили обвинение по делу о проникновении в чужое жилище

19:25 РКН пригрозил томскому информагентству блокировкой за информацию об акции "навальнистов"

18:57 Федеральное бюро "Яблока" одобрило статью Явлинского с критикой Навального

18:51 Власти Архангельской области хотят продлить региональную трассу до Финляндии

18:32 Столичному подростку запретили определённые действия из-за дела о нападении на силовиков на протесте 23 января

18:30 "Сочная банальная диктатура": Невзоров поставил РФ "политический диагноз"

18:01 "Подъем": Уволенный из-за дела Голунова экс-глава пресс-службы главка МВД трудоустроился в мэрии Москвы

17:59 Марину Шишкину переизбрали главой петербургского отделения эсеров

17:40 Петербуржец отсудил у МДВ и Минфина 72 тысячи рублей за незаконный арест после "пенсионного" митинга

17:25 "Коммерсант": Глава ПФР Топилин уходит с должности

17:18 Муниципал: Лишенная мандата мундепа Уткина подала в суд на Беглова и совет Финляндского округа

16:59 Bellingcat: Перед отравлениями за Кара-Мурзой могли следить люди, следившие за Навальным

16:59 В российских школах может появиться пособие по истории России под редакцией Мединского

16:47 "Коммунисты России" подали заявку на митинг 23 февраля следом за петербургским КПРФ

16:33 РИА "Новости": На уличных акциях в России могут готовиться теракты

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru