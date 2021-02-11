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18:57

Федеральное бюро "Яблока" одобрило статью Явлинского с критикой Навального

фото ЗакС политика Федеральное бюро "Яблока" одобрило статью Явлинского с критикой Навального

Федеральное бюро "Яблока" выступило с коллегиальным заявлением, в котором выражается поддержка наделавшей шум в политических кругах программной статьи основателя партии Григория Явлинского под названием "Без путинизма и популизма". Подчеркивается актуальность статьи и верность одного из основных ее посылов, касающегося организаторов несанкционированных акций последнего времени - команды Алексея Навального.

"Мы считаем категорически недопустимым силовое подавление мирных протестов. Но для нас также неприемлемо использование людей как расходного материала, когда массовые задержания и аресты на акциях протеста являются лишь средством, как признают сами организаторы, "максимального привлечения общественного внимания". Мы считали и считаем, что средства достижения целей не менее важны, чем сами цели", - гласит текст заявления.

Авторы документа, как и лично Борис Вишневский, ранее сказавший об этом, видят в отношении основателя "Яблока" травлю и настаивают на его праве оценивать российскую политику так, как ему представляется правильным. За принятие заявления выступили 14 членов партийного бюро, воздержался один, против голосовать не стал никто.

Напомним, что публикацию Явлинского раскритиковали многие публицисты и общественные деятели, найдя не совсем этичной резкую критику в адрес политического конкурента Алексея Навального в момент его пребывания в тюрьме. Осудили ее даже в молодежном петербургском отделении партии, сочтя, что позиция Явлинского раскалывает оппозицию перед выборами в Государственную думу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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