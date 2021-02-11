РКН пригрозил томскому информагентству блокировкой за информацию об акции "навальнистов"

Томское информационное агентство ТВ2 рассказало о давлении на себя Роскомнадзора из-за предстоящей акции солидарности сторонников Алексея Навального. Надзорному ведомству не понравилось, что агентство проинформировало читателей о намерении "навальнистов" 14 февраля спуститься во дворы своих домой и зажечь фонарики в телефонах.

Редакции пригрозили блокировкой сайта, из-за чего она вынуждена была удалить публикацию. Что характерно, в ней не было указано точного места проведения мероприятия. В материале цитировалась публикация координатора сети штабов Навального Леонида Волкова. РКН расценил текст как исходящий от СМИ призыв к участию в несанкционированной акции.

Отметим, что сегодня же, 11 февраля, СК и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несанкционированной акции с фонариками. При этом Генпрокуратура начала своё обращение к общественности таким образом: "Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения...".