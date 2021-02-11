Соболь предъявили обвинение по делу о проникновении в чужое жилище

Московский политик Любовь Соболь получила на руки официальное обвинение по делу о нарушению неприкосновенности жилища, возбужденное после ее визита в дом родственников героя расследования об отравлении Алексея Навального.

"С завтрашнего дня ФСИН будет возить ее в главное следственное управление СК по Москве на ознакомление с делом. Уже понятно, что будут давить, чтобы ознакомилась как можно быстрее (при этом в деле 5 томов по 250 страниц) и дело быстрее ушло в суд", - говорится в ее Twitter, который сейчас ведет команда Соболь по причине ее нахождения под домашним арестом.

Отмечается, что уголовным делом заняты шесть следователей и что ходатайство о проверке заявительницы на детекторе лжи было отклонено.

Напомним, что инцидент имел место в декабре, в день выхода на YouTube записи телефонного разговора Навального с одним из предполагаемых участников его отравления. Согласно расследованию команды политика и международных журналистов, его зовут Константин Кудрявцев и он предположительно связан с ФСБ. Соболь собиралась застать его дома и задать ему дополнительные вопросы по теме отравления, но встретила только тещу Кудрявцева, которая и написала на оппозиционерку заявление в полицию.