Смольный вдвое сократит объем финансовой помощи бизнесу в 2021 году

Петербургское правительство собирается потратить на поддержку бизнеса в нынешнем году в два с лишним меньше средств, чем в прошлом, который ознаменовался началом пандемии коронавируса и локдауном: 9,8 млрд рублей против 21,2 млрд. На 2022 год для помощи предпринимательству запланировано еще меньше денег: 2,7 млрд рублей. Цифры озвучил вице-губернатор Евгений Елин в интервью Business FM.

"Это не единственное направление расходов. Вспомним, что у нас есть дополнительные выплаты врачам, кроме выплат врачам, мы энергично увеличивали медицинскую мощность. Мы развернули пункты ПЦР-диагностики, закупили машины, чтобы довозить пациентов на машине. Это требует затрат", - подчеркнул чиновник.

В среднем, одно юридическое лицо, включенное в список наиболее пострадавших от пандемии предприятий, получило 230,5 тысяч рублей прямой и непрямой помощи от Смольного. При этом, по оценке Елина, некоторые из мер поддержки не вызвали интереса у субъектов малого и среднего бизнеса - например, острочка платежей по арендной плате.

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