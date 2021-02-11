В СК подали жалобу на применение электрошокера к петербурженке на акции 23 января

Юрист Павел Ясман, представляющий движение "Правозащита Открытки", официально пожаловался в петербургское управление Следственного комитета на применение электрошокера к несовершеннолетней участнице акции 23 января, которая не была согласована с городской администрацией, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

Согласно поданному в правоохранительные органы заявлению, на девушку в день демонстрации также надели наручники. Ясман увидел в совокупности фактов признаки нарушения статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).

Напомним, что 23 января горожанам удалось полностью перекрыть Невский проспект, парализовав движение транспорта, из-за чего впоследствии было возбуждено уголовное дело. Протестовать в этот день вышло, по оценкам ЗАКС.Ру, не менее 20 тысяч петербуржцев. Более 500 из них в связи с акцией задержали - в том числе, превентивно.