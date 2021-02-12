Полиция пришла к сотрудникам челябинского штаба Навального: координатора задержали в Магнитогорске

В Челябинске правоохранители пришли с обыском к бывшей сотруднице местного штаба Алексея Навального Марии Макаровой: днём ранее её отпустили из спецприёмника, где она отбывала административный арест за неповиновение полицейскому, передаёт Znak.com.

В то же время в Магнитогорске задержан координатор челябинского штаба Артём Яумбаев, приехавший в город навестить маму, информирует "Урал. МБХ медиа".

"У Маши обыск, она с утра успела сообщить об этом, и больше мы ничего не знаем — почему, в рамках какого дела, подробностей нет, адвоката с ней тоже нет", - успел рассказать о деталях происходящего у Макаровой Яумбаев непосредственно перед собственным задержанием.

По сведениям Znak.com обыск у Макаровой связан с уголовным делом по статье 267 УК: её рассматривают как организатора мероприятия, из-за которого была заблокирована проезжая часть. При этом в день самого протеста 31 января девушка находилась под арестом; не было её и на предыдущей акции 23 января.