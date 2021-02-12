В России выявили еще 15 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1 134

В России за последние сутки зафиксировано 15 089 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 4 042 837 случаев заболевания. За последние сутки умершими от коронавируса признаны 507 человек, всего штаб насчитал 79 194 летальных исходов.

В Петербурге выявлено 1 134 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с марта 2020 года в городе выявлено 350 874 заболевших, из них 77 035 продолжают лечение. Умерли от болезни, по данным штаба, 10 356 человек, 58 смертей внесли в статистику за последний день.

В Москве, где больше всего заболевших, суточный прирост увеличился: за минувший день там заразились 2 139 человек. В Подмосковье, которое на третьем месте после столицы и Петербурга, заболели еще 842 человека.