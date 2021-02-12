Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже ценных черепов из петербургского НИИ

Петербургские правоохранители задержали 50-летнего работника Зоологического института РАН, который подозревается в краже дорогостоящих черепов животных, уведомляет "Интерфакс".

Мужчина трудился в институте плотником, и, как полагают правоохранители, начиная с августа 2020 года по январь 2021-го похищал кости животных, представляющие собой высокую научную ценность. После предполагаемый преступник продавал похищенное десятикласснику, обучающемуся в одной из городских школ.

В квартире мужчины полиция обнаружила 28 черепов животных. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Отмечается также, что подозреваемый ранее уже был дважды судим.

О том, что полиция ищет преступника, укравшего ценные артефакты на сумму 3,5 млн рублей из петербургского НИИ, стало известно накануне, 11 февраля.