Инициативы "Справедливой России" о капремонте отказались включать в проект повестки заседания ЗакСа

Комитет по законодательству парламента Петербурга 12 февраля решил не включать в проект повестки следующего заседания ЗакСа два законопроекта фракции "Справедливая Россия", касающиеся жилищной политики.

Первым документом предлагается в обязательном порядке софинансировать фонд капитального ремонта не менее чем на 40% из бюджета Петербурга. В бюджете на 2021 год эта доля составила только 7,2%. Взносы на капремонт для граждан с нового года выросли сразу на 3 рубля за квадратный метр.

Другим законопроектом эсеры предлагают наделить Смольный полномочием оценивать, насколько были выполнены ранее действовавшие перспективные и годовые планы капремонта жилищного фонда. При выявлении невыполнения, работы, согласно проекту закона, необходимо будет провести в течение трех лет.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок ("Единая Россия") предложил не добавлять эти вопросы в проект повестки заседания, поскольку о включении его попросила не вся фракция "Справедливая Россия", а только ее лидер Алексей Ковалев.

Коммунистка Ольга Ходунова заметила, что это очень формальный подход. Однако Четырбок напомнил ей о положении о порядке деятельности фракции.

- Просто мы сейчас с вами очень далеко зайдем, если пойдем по этой дорожке, - заявил председатель комитета.

Отметим, что ранее оба документа получили отрицательные заключения профильной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству. На это обстоятельство обратил внимание другой единоросс Сергей Купченко.

"Против" включения вопросов "Справедливой России" проголосовали шесть депутатов "Единой России". Представители других фракций были "за" или воздержались.

Очередное пленарное заседание ЗакСа состоится в среду, 17 февраля.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.