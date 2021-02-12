"Справедливая Россия" внесла в ЗакС инициативу о поименном голосовании

Депутаты "Справедливой России" предприняли очередную попытку сделать голосование в Заксобрании Петербурга поименным.

Внесенным эсерами проектом постановления предлагается выводить на экран имена всех депутатов, высказавшихся "за", "против" или воздержавшихся по тому или иному вопросу. Все результаты должны быть размещены на сайте ЗакСа не позднее чем на следующий день после пленарного заседания, говорится в документе.

Проводить тайное голосование предлагается только при решении тайных вопросов.

"Стоит отметить, что аналогичное положение о поименном голосовании действует в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и все граждане имеют возможность ознакомиться с результатами голосования на официальном сайте государственного органа", - написали авторы проекта в пояснительной записке.

Напомним, согласно действующему регламенту, для проведения поименного голосования по обсуждаемому вопросу необходимы инициатива не менее пяти депутатов и согласие парламентского большинства. "Единая Россия" крайне редко соглашается на поименное голосование. Например, оно проводилось во время обсуждения поправок в Конституцию в марте 2020 года.

Документы, аналогичные проекту "Справедливой России" уже вносили в ЗакС в 2015 и 2016 годах.

Отметим, что проект постановления справедливороссов был зарегистрирован 10 февраля, в день, когда городской парламент голосами единороссов ужесточил регламент заседаний. Изменения, инициированные вице-спикером ЗакСа Сергеем Соловьевым, касаются предвыборного года. Теперь фракциям будет затруднительно брать дополнительные перерывы с возможностью последующих выступлений, а депутатов, выступающих "не по теме" заявленных вопросов, можно будет лишить слова до конца заседания. Подробнее о новом регламенте и его обсуждении в ЗакСе читайте в материале ЗАКС.Ру.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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