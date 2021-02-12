Фонарики мнение не выражают

Опрошенные ЗАКС.Ру юристы разделились во мнении, могут ли правоохранительные органы посчитать планируемый Штабом Навального флешмоб публичным мероприятием: лозунгов и плакатов не будет, но согласованность действий все же присутствует. В одном юристы сошлись: если власти захотят задержать участников акции, то в детали правоохранители и суды вряд ли будут вникать. Правда, вице-губернатор Петербурга Бельский и комитет по вопросам законности городской администрации ничего плохого в планируемом флешмобе не видят.

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков предложил россиянам в выходной день вечером выйти из дома и включить на телефоне фонарик на 15 минут. Мнение федеральных правоохранительных органов о планируемой сторонниками оппозиционера Алексея Навального акции вполне однозначно. Хотя напрямую о том, что речь идет именно об этом флешмобе, органы не сказали. В частности, МВД России сообщило, что в ряде изданий и социальных сетях появилась информация о "несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации". Ведомство напомнило, что участие в них грозит административным наказанием, а в массовых беспорядках - уголовным. МВД попросило граждан не участвовать в несогласованных акциях и обходить их места проведения стороной:

"Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендуем руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений".

Напомним, Штаб Навального призвал людей выйти в свои дворы. Как жителям домов обходить стороной эти акции, МВД не уточнило.

Следственный комитет и Генеральная прокуратура выступили в похожем ключе. Прокуратура предупредила, что призывать к участию в несогласованных акциях незаконно. Наказание - по статье 20.2 КоАП вплоть до административного ареста, напомнило ведомство. Следственный комитет предостерег сразу от всего: и от участия в несогласованных акциях, и от призывов к массовым беспорядкам, и от вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия:

"Обращаем внимание, что присутствие детей и подростков на подобных несанкционированных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, также следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности".

Ведомства не пояснили, по каким критериям флешмоб с выходом во двор и включением фонариков является публичным мероприятием и как может привести к беспорядкам. В Федеральном законе "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (№54-ФЗ) дается пояснение, что публичное мероприятие - это "открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция". Цель такого мероприятия выражение и формирование мнений, выдвижение требований или, если акцию проводит депутат, информирование избирателей о своей работе, сказано в законе. Также в документе дается определение понятиям "собрание" и "митинг". В частности, собранием считается "совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов", а митингом - "массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера".

Руководитель "Команды 29" Иван Павлов считает, что участников акции теоретически могут привлечь не по по привычной статье об участии в несогласованном публичном мероприятии, а по статье об "организации массового одновременного пребывания и\или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" (ст. 20.2.2 КоАП).

- Но там, так называемый, материальный состав. То есть надо доказать, что мероприятие приведет или привело к нарушению общественного порядка, нарушению санитарных правил - там есть список определенных негативных последствий, которые должны наступить в результате одновременного пребывания массы народа в одном месте, - отметил Павлов.

При этом, по его мнению, "никто не будет заморачиваться" с доказыванием фактов материального состава нарушения. Не считает публичным мероприятием планируемый Штабом Навального флешмоб, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

- Нет, конечно, ни под какой состав это не попадает. Тут нет никаких средств наглядной агитации, соответственно, никак нельзя связать людей общей целью, что по 54-му Федеральному закону является основным признаком публичного мероприятия. Это общая цель, которая как-то может сформировать мнение окружающих о происходящем. Поднятые вверх фонарики никоим образом не является средством наглядной агитации и не выражают мнение ни по какому вопросу, - сказала Буракова ЗАКС.Ру.

Руководитель Санкт-Петербургского союза адвокатов Сергей Егоров в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что отсутствие лозунгов не означает отсутствие публичного мероприятия. Он со ссылкой на постановление Верховного суда напомнил, что любая организованная акция считается публичным мероприятием, даже если люди стоят совершенно в разных точках.

- Если они выходят с фонариками, гуляют они. С точки зрения нашего законодательства, организованная [акция] - это уже массовая акция считается. А вот как они будут устанавливать цель: участвовали люди или просто случайно попали... Как они будут это устанавливать, если у людей нет ни плакатов, ни лозунги они не выкрикивают - это уже другой вопрос, - сказал Егоров.

Юрист "Команды 29" Павлов считает, что при желании "подтянуть" под нарушение можно любую акцию. А такое желание у российских властей безусловно есть, уверен Павлов. По его мнению, в вопросах публичных мероприятий и различных протестных акций право стоит уже не во главе угла.

- Кто задумывается сейчас о праве, которое отошло на второй план? Право было вытеснено политикой. Если действующим во власти политикам будет выгодно установить какую-то репрессию по тем или иным действиям, никто не будет оглядываться на законы, будут репрессировать, - считает Павлов.

Однако, пока единственный представитель исполнительной власти Петербурга, прокомментировавший приближающуюся акцию, - вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский - не видит ничего страшного в том, что люди выйдут во дворы и зажгут фонарики. Главное - не нарушать антикоронавирусное постановление, заявил чиновник в разговоре с ЗАКС.Ру. В интервью "Фонтанке" он сказал, что не видит поводов и для задержаний людей, которые включат фонарики во дворах.

Стоит отметить, что публичными мероприятиями занимается комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, за который отвечает другой вице-губернатор - Валерий Пикалев. Он публично прошедшие и планируемую акции никак не комментировал.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности ЗАКС.Ру сообщили, что им никаких запросов на проведение публичных мероприятий не поступало, но из СМИ ведомство знает о планируемой акции с фонариками. Нарушат закон участники этой акции, если двинутся шествием, организуют митинг или пикетирование, сказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что определение этих форм указано в Федеральном законе 54. Против простого хождения по дворам с фонариками ведомство ничего не имеет, заявили в пресс-службе комитета:

- Если люди будут просто ходить по двору и что-то делать, то, в принципе, ни под что это не подпадает. Но, если они начнут скандировать лозунги, достанут плакаты, то это уже будет являться публичным мероприятием и, соответственно, будет нарушением.

В этом случае к участникам акции могут применяться санкции, уточнили в ведомстве. В пресс-службе комитета добавили, что отвечают только за согласованные акции, все остальное в их ведомстве не находится.

- У нашего комитета есть определенные полномочия, установленные в положении. В рамках несанкционированных акций какие-то действия мы не уполномочены делать. Мы не федеральный орган правопорядка: мы не можем ни разгонять митинги, ни оцеплять - у нас таких полномочий нет, - заявили в пресс-службе.

София Саттарова

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