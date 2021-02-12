В ЗакСе одобрили проект закона о "зимних террасах"

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга на заседании 12 февраля рекомендовал к принятию в первом чтении инициативу, согласно которой предприятия общественного питания смогут круглогодично размещать павильоны, оборудованные для обслуживания посетителей.

Авторами документа стали депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Согласно проекту, предприятия без аукциона смогут получать право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на участках, смежных с основными предприятиями общественного питания. Действие этой меры поддержки предлагается определить до 31 декабря 2023 года.

Четырбок отметил, что в "зимних террасах" будут созданы все условия, необходимые для комфорта посетителей.

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