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13:07

В ЕСПЧ направлена первая жалоба в России на приговор за фейки о коронавирусе

фото ЗакС политика В ЕСПЧ направлена первая жалоба в России на приговор за фейки о коронавирусе

Защита жительницы Перми подала в Европейский суд по правам человека жалобу на приговор по делу о распространении фейков в соцсетях, это первая подобная жалоба, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Летом 2020 года жительницу Перми приговорили к 300 часам обязательных работ, признав виновной в нарушении ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации). По версии следствия, она создала группу во "ВКонтакте", в которой призывала выходить на прогулки вопреки объявленному режиму самоизолации. Также ей вменили комментарии, где, как сочла экспертиза, она отрицала существование пандемии коронавируса и утверждала, что это якобы "раздуто СМИ, чтобы люди боялись". Потерпевшими по делу были признаны администрация края и краевой Минздрав, которым был причинен "моральный вред". 300 часов девушка отработала в том же суде, который ее осудил.

По версии защиты, российский суд нарушил ст. 10 Конвенции по правам человека (свобода выражения мнения). Согласно жалобе, заявительница утверждает, что в ее деле не было "насущной общественной потребности" для вмешательства, она не журналист, и потому "не была обязана проверять достоверность распространенной информации".

"Размещенный Заявительницей текст, который был удален через 4 дня, не призывает и не побуждает кого-либо на совершение противоправных действий. Из-за ее публикаций не было волнений, не было нарушения закона со стороны других лиц, не было массового заражения инфекцией, а всего лишь была дискуссия в Интернете", — подчеркивается в заявлении.

Закон о введении в УК РФ новой статьи был подписан в апреле 2020 года. За распространение фейков о COVID-19 грозит штраф до 700 тысяч рублей, обязательные работы либо до трех лет лишения свободы.

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