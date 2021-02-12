Сотни петербуржцев отправились на работу на велосипедах, невзирая на мороз

Сегодня, 12 февраля, петербургские чиновники и рядовые горожане в рамках акции "На работу на велосипеде", несмотря на трескучие морозы, пересели со своих автомобилей на двухколёсный транспорт. В числе прочих в мероприятии поучаствовали работники КРТИ и ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". В частности, на велосипеде до места занятости доехал и.о. обязанности директора центра Дмитрий Ваньчков.

Участники акции собрались у Обуховского сквера недалеко от набережной реки Фонтанки, 109. Финиш маршрута - у Невской ратуши. В итоге не менее ста человек поучаствовали в поездке, невзирая на суровые погодные условия. Утром, добавим, температура в городе составляла около -17 градусов.

Напомним, в России акция "На работу на велосипеде" проходит три раза в год. Цель события – продемонстрировать гражданам, что велосипед может быть удобным и альтернативным транспортом для повседневных дел, в том числе - для поездок на работу.