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14:38

Правительство выделит Петербургу 760 млн рублей на выкуп двух детсадов

фото ЗакС политика Правительство выделит Петербургу 760 млн рублей на выкуп двух детсадов

Правительство решило выделить из федерального бюджета 760 млн рублей на выкуп двух детских садов в собственность Петербурга: таким образом, в городе на Неве удастся уменьшить недостаток мест в дошкольных учреждениях региона.

Соответствующее заявление сделал сегодня глава кабмина Михаил Мишустин в ходе онлайн-заседания правительства.

Премьер отметил, что данный вопрос он уже обсуждал с градоначальником Северной столицы Александром Бегловым в декабре в ходе своего делового визита.

Тогда губернатор указал на разницу в соотношении между жилой и социальной застройкой, - особенно остро эта проблема стоит в новых районах Петербурга.

Новые детсады смогут принять свыше 500 воспитанников, уточнил Мишустин.

"Возможность устроить ребенка в государственный детский сад недалеко от дома – один из главных аргументов для семей с детьми при выборе нового жилья", - цитирует заявление премьера "Петербургский дневник".


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