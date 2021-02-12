Правительство выделит Петербургу 760 млн рублей на выкуп двух детсадов

Правительство решило выделить из федерального бюджета 760 млн рублей на выкуп двух детских садов в собственность Петербурга: таким образом, в городе на Неве удастся уменьшить недостаток мест в дошкольных учреждениях региона.

Соответствующее заявление сделал сегодня глава кабмина Михаил Мишустин в ходе онлайн-заседания правительства.

Премьер отметил, что данный вопрос он уже обсуждал с градоначальником Северной столицы Александром Бегловым в декабре в ходе своего делового визита.

Тогда губернатор указал на разницу в соотношении между жилой и социальной застройкой, - особенно остро эта проблема стоит в новых районах Петербурга.

Новые детсады смогут принять свыше 500 воспитанников, уточнил Мишустин.

"Возможность устроить ребенка в государственный детский сад недалеко от дома – один из главных аргументов для семей с детьми при выборе нового жилья", - цитирует заявление премьера "Петербургский дневник".

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