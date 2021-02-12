Привитые от коронавируса вакциной "Спутник V" могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что уровень антител у привитых вакциной "Спутник V" от коронавируса позволяет им быть донорами плазмы.

"Уровень протективных антител, а у нас, как вы понимаете, есть возможность померить уровень протективных антител у себя в крови, соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами. То есть уровень антител очень высокий", - приводит слова Гинцбурга ТАСС.

По словам Гинцбурга, экспериментально доказанная продолжительность действия вакцины "Спутник V" составляет "порядка девяти месяцев, немного более".

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: о ее регистрации объявили в августе 2020 года. С января 2021-го в России началась массовая вакцинация от коронавируса.