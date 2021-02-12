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15:01

Регионам направят дополнительные 49 млрд рублей на COVID-выплаты медикам

фото ЗакС политика Регионам направят дополнительные 49 млрд рублей на COVID-выплаты медикам

Российский премьер Михаил Мишустин объявил о продлении стимулирующих выплат медикам, работающим с коронавирусными больным: как итог - из федерального бюджета на данные цели будет выделено ещё 49 млрд рублей.

"Врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях. Правительство продолжает их поддерживать. Направим более 49 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией", - цитирует заявление Мишустина "Коммерсант".

Ещё 25 млрд рублей направят региональным поликлиникам и больницам.

"Выделим регионам более 25 млрд руб. на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - заключил глава кабмина.

Напомним, о необходимости материально простимулировать медиков, работающих с COVID-заражёнными, объявил весной 2020 года Владимир Путин.

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