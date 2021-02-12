"Не падайте духом": Жириновский поздравил Сергея Фургала с днем рождения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с днем рождения, об этом Жириновский сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня у Сергея Ивановича Фургала день рождения. Для него это один самых сложных дней рождения в жизни. Но мы помним о нём и будем и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить его судьбу", - написал Жириновский.

В телеграмме Жириновский назвал Фургала "сильным и мужественным человеком", призвал его не падать духом и пообещал, что ЛДПР "всегда будет защищать" его.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым.