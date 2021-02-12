В Комблаге пообещали, что использование спецтехники в качестве баррикад не отразится на уборке Петербурга

Заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга Егор Пащенко ответил на вопрос муниципального депутата Владимирского округа Ксении Лавровой, почему снегоуборочную технику в дни массовых мероприятий используют для перегораживания улиц, а не для уборки города.

В ответе Пащенко (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) говорится, что финансирование работ по содержанию дорог и услуги "по предоставлению грузовых автомобилей с целью обеспечения мер по противодействию терроризму" осуществляются за счет различных статей бюджета.

Уборка дорог Центрального района Петербурга осуществляется в соответствии с технологическими требованиями, заверил чиновник. Он также отметил, что комитет дал указание СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" не допускать снижения контроля за выполнением работ подрядными организациями

Лаврова в своем обращении также попросила прокомментировать, почему комитет вообще занят борьбой с терроризмом с помощью снегоуборочной техники. Она сослалась на контракт на аренду грузовиков "в целях обеспечения мер по противодействию терроризму". Комментария на эту тему в ответе Комблага не было.

- На мой взгляд, в этом ответе надо попытаться не утонуть, столько воды и ноль смысла, - заявила ЗАКС.Ру Лаврова.

Напомним, снегоуборочной техникой улицы в центре Петербурга перегораживали 23 и 31 января, в дни несанкционированных протестных акций в поддержку Алексея Навального и против коррупции, а также 6 февраля, когда никаких протестов в городе не было.