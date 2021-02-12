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15:54

СК завершил расследование дело о нападении на росгвардейца на протестах в Москве

фото ЗакС политика СК завершил расследование дело о нападении на росгвардейца на протестах в Москве

Управление Следственного комитета по Москве объявило о завершении расследования одного из дел о нападении на силовиков во время акции протеста 23 января в столице.

Речь идет о деле 36-летнего мужчины, которого обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он во время протестов 23 января в районе Страстного бульвара ударил сотрудника Росгвардии "ногой в область головы" и скрылся.

Мужчину задержали, он признал вину и раскаялся в содеянным. Теперь его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого оно поступит в суд.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные протесты в поддержку Алексея Навального, вместе с акциями 31 января они стали крупнейшими за последние годы. В общей сложности по стране в эти два дня задержали не менее 12 тысяч человек, по данным правозащитников.

В Москве после протестов 23 января возбудили не менее 15 дел по статьям УК РФ: 267 (перекрытие дорог), 213 (хулиганство), 167 (умышленное повреждение имущества), 318 (применение насилия в отношении представителей власти) и 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).

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