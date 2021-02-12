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16:02

Штаб Навального: Обыски у активистов проходили из-за "экстренного торможения" спецтехники

фото ЗакС политика Штаб Навального: Обыски у активистов проходили из-за "экстренного торможения" спецтехники

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге узнал, из-за чего именно у активистов проходили обыски после протеста 23 января. Силовики приходили к людям в рамках уголовного дела о перекрытии улиц (267 УК РФ). Как сообщает Штаб, в постановлениях об обысках написано, что протестующие 23 января на Малой Морской улице помешали движению некоего "Мерседеса", который вынужден был экстренно затормозить. В документе указан также номер - по этому признаку и марке машины Штаб Навального смог определить остальные данные транспортного средства, заявили в организации. Там выяснили, что в документе речь идет о спецтехнике:

"Информация о ДТП помогает нам узнать точную марку автомобиля, это был MERCEDES ACTROS 2010г, такие же модели обычно используют для уборки города, либо, как мы видим в последнее время, для перекрытия всех возможных проездов по Невскому проспекту уже несколько выходных дней подряд".

За спецтехнику отвечает комитет по благоустройству Петербурга. В 2021 году ведомство заключило контракт на 7,5 млн рублей на аренду грузовых автомобилей "в целях обеспечения мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий". Всего комитет может единовременно использовать до 160 грузовиков или до 80 противотаранных устройств. 

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