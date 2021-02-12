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16:27

Омбудсмен просит Беглова покрыть медикам задолженности по COVID-выплатам

фото ЗакС политика Омбудсмен просит Беглова покрыть медикам задолженности по COVID-выплатам

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов направил адресованное городскому главе Александру Беглову обращение, в котором просит погасить декабрьские задолженности по стимулирующим соцвыплатам перед работающими с COVID-заражёнными медиками. На горячую линию омбудсмена продолжают поступать сообщения от медработников, недополучивших положенные по закону средства за особые условия труда.

Шишлов призывает Беглова поспособствовать скорейшему решению проблемы. Уполномоченный особо указывает, что "до настоящего времени не принят нормативный правовой акт Санкт-Петербурга о предоставлении в 2021 году единовременных выплат медицинским работникам, пострадавшим в результате исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и членам их семей". Срок соответствующего постановления Смольного истёк в конце декабря 2020 года.

Ранее сегодня российский премьер Михаил Мишустин известил, что правительство приняло решение продлить медикам выплаты и дополнительно выделило из федерального бюджета 49 млрд рублей, которые направят в регионы.


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