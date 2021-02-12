Томских "навальнистов" предупредили о незаконности флешмоба с фонариками

Представитель томской прокуратуры навестил сотрудников локального штаба Алексея Навального и предостерёг их от участия в флешмобе с фонариками 14 февраля.

"Сейчас к нам пришли из прокуратуры и вручили предостережение о недопустимости проведения акции 14 февраля. Они действительно хотят запретить нам светить фонариками в наших дворах без их разрешения", - удивлены томские "навальнисты".

О намерении штабов оппозиционера провести очередную акцию сообщил ранее объявленный в международный розыск Леонид Волков, заведомо уточнив, что она будет проведена в новом формате. Суть заключается в том, что каждый желающий в ней поучаствовать может выйти 14 февраля из дома и несколько минут постоять со включенным фонариком.