Роскомнадзор требует от СМИ удалять материалы, связанные с флешмобом с фонариками

Роскомнадзор рассылает СМИ предписания с требованием удалить новости о планах сторонников Навального устроить флешмоб с фонариками во дворах, расценивая их как призывы к участию в несогласованных акциях.

Подобное предписание, по данным Znak.com, получил сайт ТВ-2 из-за новости о заявлении главы сети региональных штабов Навального Леонида Волкова о флешмобе. РКН указал, что публикация якобы содержит призывы к участию в массовых беспорядках, какой именно фрагмент расценивался таким образом, в документе не указывалось.

Получила подобное уведомление от Роскомнадзора и редакция "Медузы". Недовольство регулятора вызвала статья о реакции российских властей на анонсированный флешмоб. В материале была дата флешмоба, но без точного времени и места, приводились комментарии депутатов Госдумы, официального представителя МИД Марии Захаровой, пересказывались сюжеты федеральных телеканалов. "Медуза" обратила внимание на то, что, по закону, суд может признавать "объединенное единым замыслом и (или) общей организацией массовое одновременное пребывание… граждан в общественных местах" публичным мероприятием, но о каких-либо подобных решениях насчет 14 февраля не сообщалось.

Удалить заметки по требованию РКН пришлось также NEWSru.com и "Открытым медиа". Последнее издание удалило две новости, и обе были о реакции российских властей на флешмоб, передавала "Новая газета" со ссылкой на главного редактора Юлию Ярош.

Накануне Следственный комитет и Генпрокуратура выступили с предупреждениями об ответственности за участие в несогласованной акции, имея в виду флешмоб в поддержку Навального 14 февраля.

ЗАКС.Ру обсудил с юристами, могут ли правоохранительные органы считать этот флешмоб публичным мероприятием, если на нем не предполагается ни лозунгов, ни плакатов, ни даже единого места проведения. Юристы разошлись во мнении, но признали, что если власти захотят задержать участников, то едва ли будут вникать в детали. При этом вице-губернатор Александр Бельский замечал, что не видит ничего страшного в том, чтобы люди вышли во двор и зажгли фонарики.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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