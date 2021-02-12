Смольный проведёт сразу два флешмоба в честь 14 февраля: один совпадает с акцией сторонников Навального

Петербургские волонтёры решили устроить сразу две благотворительные акции по случаю Дня всех влюблённых 14 февраля, информирует пресс-служба Смольного.

Первая из них - "С любовью в сердце" - заключается в том, что участники мероприятия будут раздавать у двух станций городской подземки ("Петроградской" и "Василеостровской") цветы, открытки, "тёплые слова и хорошее настроение". В числе помощников организаторов - Фонд продовольствия "Русь".

Акция продлится всего час - с 13:00 до 14:00.

Второй организованный при поддержке петербургских властей флешмоб пройдёт у стен Петропавловской крепости.

"50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу", - так охарактеризовали грядущее событие в Смольном.

Начало мероприятия в 20:00.

Ранее региональные штабы Навального объявили о намерении провести "нестандартную" протестную акцию. Суть её заключается в том, что каждый желающий в ней поучаствовать может выйти 14 февраля из дома и несколько минут постоять со включенным фонариком.

Генпрокуратура и СК уже поспешили предупредить граждан о незаконности участия в несанкционированных акциях.