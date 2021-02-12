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17:57

СК завершил расследование дела о халатности при разливе топлива в Норильске

фото ЗакС политика СК завершил расследование дела о халатности при разливе топлива в Норильске

Следственный комитет заявил о завершении расследования дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), связанного с разливом топлива в Норильске.

Фигуранты дела – Денис Кулаев, оперативный дежурный управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска, и Вячеслав Иващенко, и.о. начальника того же управления. По версии следствия, 29 мая 2020 года они получили сообщение о разливе дизельного топлива на территории АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", но не стали своевременно организовывать мероприятия по борьбе с этим происшествием.

"Бездействие Кулаева и Иващенко привело к распространению и проникновению дизельного топлива в почву и водоемы на обширной территории региона, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере экологического благополучия", - заявили в СК РФ.

Дело передано в Генпрокуратуру, затем, после утверждения обвинительного заключения, материалы передадут в суд.

Напомним, в конце мая 2020 года из резервуара ТЭЦ-3 утекло более 20 тысяч тонн солярки. Топливо попало в реки и почву. Эту экологическую катастрофу эксперты назвали крупнейшей в истории Арктики.

Скандал разгорелся после того, как стало ясно, что местные чиновники пытались скрыть информацию о происшествии от федерального центра. Вскоре после того, как о разливе топлива стало известно, мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку: в октябре его приговорили к полугоду исправительных работ по делу о халатности.

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании 146 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Росприродназдор оценивал ущерб от аварии в 148 млрд рублей, при этом "Норникель" заявлял, что сумма ущерба в разы меньше – 21,3 млрд рублей.

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